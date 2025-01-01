Экс-замглавы Пермского края решил продвигать косметические средства О новом проекте Никита Белых рассказал в соцсетях Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Никиты Белых ВКонтакте

Бывший губернатор Кировской области и экс-замглавы Прикамья поделился информацией о своей деятельности вне работы на кондитерской фабрике. На своей странице в соцсетях Никита Белых рассказал о проекте, который стал для него «очередным доказательством того, что у нас в стране сильная научная школа» и есть команды, которые «способны воплотить даже самые смелые идеи в жизнь».

Белых сообщил, что летом 2025 года в Перми при его участии запущено производство косметической линии микроигольных аппликаторов. Эти патчи оснащены биорастворимыми микроиглами, содержащими гиалуроновую и феруловую кислоты. Технология разработана пермскими учёными. Однако это лишь начало, главная цель — медицина, подчеркнул экс-губернатор: «За иглами будущее: безболезненная вакцинация без шприцев, точная доставка лекарств в кожу и ткани, комфортные аллергопробы, восстановление после пластических операций, ожогов и лазерных процедур, безопасная реабилитация с контролем глубины и дозировки и многое другое».

