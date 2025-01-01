Пермячка отсудила у пекарни «Хлебница» компенсацию после пищевого отравления У женщины диагностировали сальмонеллёз средней тяжести Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд обязал собственника пекарни «Хлебница» выплатить жительнице Перми многотысячную компенсацию после отравления. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

В конце прошлого года женщина купила в «Хлебнице» салат «Мимоза», употребление которого спровоцировало у неё симптомы острого отравления. Из-за пожилого возраста и ухудшения состояния здоровья пенсионерка потеряла способность самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Её госпитализировали в инфекционную больницу, где ей диагностировали сальмонеллез средней тяжести.

Отравление стало причиной моральных и физических страданий не только для женщины, но и для её близких. Инфекционное заболевание также подхватили внучка женщины и домашний питомец. Пострадавшая оказалась в числе многих клиентов пекарни, переболевших инфекцией.

После инцидента Роспотребнадзор организовал проверку, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в производственном цехе пекарни. Представляя интересы пострадавшей, ведомство обратилось в Свердловский районный суд Перми.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд установил прямую связь между заболеванием пенсионерки и употреблением продукции «Хлебницы». Как выяснилось, индивидуальный предприниматель не обеспечил соблюдение обязательных требований законодательства в сфере общественного питания, допустив серьёзные нарушения, что привело к вспышке сальмонеллеза.

В итоге с предпринимателя взыскали 90 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 46 тыс. руб. штрафа. Кроме того, его обязали возместить убытки и судебные издержки.

Ответчик попытался оспорить это решение в Пермском краевом суде, но безуспешно: решение Свердловского районного суда осталось без изменений, а апелляционную жалобу предпринимателя отклонили.

