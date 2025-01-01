Больницам Прикамья не хватает почти 900 врачей и 1300 средних медработников Наиболее востребованными остаются анестезиологи-реаниматологи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На совещании комитета Заксобрания по социальной политике в ПГМУ краевой минздрав сообщил, что в настоящее время медучреждениям Пермского края не хватает около 900 врачей и 1300 средних медицинских работников. Об этом сообщается в telegram-канале парламента Прикамья.

Наиболее востребованными специалистами считаются анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, неврологи, психиатры и другие специалисты узкого профиля.





Ректор ПГМУ Анна Благонравова отметила, что количество студентов, обучающихся по целевым договорам, увеличилось на 79%. Так, в 2025 году заполненность целевыми местами составила 96%, тогда как в 2020-м — 66%.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в большинстве субъектов Приволжского федерального округа наблюдается существенный недостаток медицинских специалистов . Наиболее остро эта проблема проявляется на территории Пермского края, где на одну открытую вакансию врача приходится всего 0,5 отклика (при норме, начинающейся от 4).

