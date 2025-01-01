Больницам Прикамья не хватает почти 900 врачей и 1300 средних медработников
Наиболее востребованными остаются анестезиологи-реаниматологи
Поделиться
Твитнуть
На совещании комитета Заксобрания по социальной политике в ПГМУ краевой минздрав сообщил, что в настоящее время медучреждениям Пермского края не хватает около 900 врачей и 1300 средних медицинских работников. Об этом сообщается в telegram-канале парламента Прикамья.
Наиболее востребованными специалистами считаются анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, неврологи, психиатры и другие специалисты узкого профиля.
Ректор ПГМУ Анна Благонравова отметила, что количество студентов, обучающихся по целевым договорам, увеличилось на 79%. Так, в 2025 году заполненность целевыми местами составила 96%, тогда как в 2020-м — 66%.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что в большинстве субъектов Приволжского федерального округа наблюдается существенный недостаток медицинских специалистов. Наиболее остро эта проблема проявляется на территории Пермского края, где на одну открытую вакансию врача приходится всего 0,5 отклика (при норме, начинающейся от 4).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть