В Пермском крае наблюдается самый острый в ПФО дефицит врачей

Константин Долгановский

В большинстве субъектов Приволжского федерального округа наблюдается существенный недостаток медицинских специалистов. Наиболее остро эта проблема проявляется на территории Пермского края, где на одну открытую вакансию врача приходится всего 0,5 отклика (при норме, начинающейся от 4,0). Об этом сообщает hh.ru.

В Кировской области данный показатель равен 0,6, в Удмуртской и Ульяновской областях — 0,8, в Самарской области и Республике Марий Эл — 0,9. В Нижегородской области этот индекс достигает 1,0, в Саратовской области — 1,2, в Оренбургской — 1,3, в Чувашской Республике и Татарстане — 1,5, в Башкортостане — 1,6, а в Пензенской области — 1,8. Исключением является Республика Мордовия, где на одну вакансию приходится 4,6 резюме, что соответствует рыночным нормам.

В 2025 году наибольший спрос на врачей в ПФО отмечен в Республике Татарстан — 3,4 тыс. вакансий (16% от общего числа в округе). Далее следуют Самарская область — 3,2 тыс. (15%), Нижегородская область — 2,9 тыс. (14%), Башкортостан — 2,8 тыс. (13%), Пермский край — 1,8 тыс. (8%).

Самые конкурентоспособные зарплаты для врачей в текущем году в Приволжском округе предлагают Кировская область (медианное значение — 100 тыс. руб.), Пермский край (99,8 тыс. руб.) и Удмуртия (99,2 тыс. руб.).

В ряде регионов ПФО предложения работодателей не соответствуют зарплатным ожиданиям врачей. Наибольшая разница наблюдается в Башкортостане, где средние предложения составляют 80 тыс. руб., что на 10,8 тыс. меньше ожидаемого.

В то же время в некоторых регионах работодатели готовы платить больше, чем ожидают соискатели. В Кировской области предложения превышают ожидания на 20 тыс. руб., в Пермском крае — на 19,9 тыс., в Оренбургской области — на 13,4 тыс.

