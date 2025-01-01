Ущерб от незаконной рубки леса жителем Прикамья составил 650 тысяч рублей Деревья вырубали в Чернушинском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке Пермского края местного жителя судили за незаконную вырубку леса. Ущерб государственному лесному фонду составил около 650 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сообщается, что виновный срубил деревья в октябре 2023 года. Инцидент произошёл около села Деменево. Свою вину он не признал, с обвинением не согласился. Мужчина говорил, что срубил лес по неосторожности и вышел за границы отведённой ему делянки. Эти слова фактически не подтвердились.





Суд назначил жителю Чернушки наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком (1,6 года). С него также взыскан ущерб, изъята бензопила как орудие преступления, наложен арест на 1/3 доли жилого помещения.





Приговор в законную силу пока не вступил.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что на особо охраняемой природной территории в Оханском районе Пермского края незаконно вырубали деревья. В результате возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Отмечается, что виновный уже установлен.

