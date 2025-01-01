Прокуратура пресекла незаконную рубку леса в Прикамье
Возбуждено уголовное дело
На особо охраняемой природной территории в Оханском районе Пермского края незаконно вырубали деревья. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Вырубку леса на ООПТ прокуратура Оханского района обнаружила после проведения проверки и отправила материалы правоохранителям.
В результате возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Отмечается, что виновный уже установлен.
Прокуратура проконтролирует ход уголовного дела и возмещение ущерба.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Бардымском округе прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту незаконной вырубки леса. Действия «черных лесорубов» нанесли значительный материальный ущерб лесному фонду РФ и администрации Бардымского округа.
