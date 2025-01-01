Прокуратура пресекла незаконную рубку леса в Прикамье Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: Пркоуратура Пермского края

На особо охраняемой природной территории в Оханском районе Пермского края незаконно вырубали деревья. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вырубку леса на ООПТ прокуратура Оханского района обнаружила после проведения проверки и отправила материалы правоохранителям.





В результате возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Отмечается, что виновный уже установлен.





Прокуратура проконтролирует ход уголовного дела и возмещение ущерба.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что в Бардымском округе прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту незаконной вырубки леса. Действия «черных лесорубов» нанесли значительный материальный ущерб лесному фонду РФ и администрации Бардымского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.