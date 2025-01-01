В Прикамье будут судить «чёрных лесорубов» из Барды Ущерб от их деятельности оценивается в более 66 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Бардымском округе прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту незаконной вырубки леса. Действия «черных лесоруборв» нанесли значительный материальный ущерб лесному фонду РФ и администрации Бардымского округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвинение было предъявлено трем лицам, входившим в состав организованной преступной группы. Им инкриминируется незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере, совершенная организованной группой.

По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с 2020 по 2022 год осуществили 29 незаконных вырубок деревьев на территории Бардымского округа.

В результате лесному фонду Российской Федерации и администрации Бардымского муниципального округа был причинён ущерб, оцениваемый в сумму, превышающую 66 млн руб.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в Бардымский районный суд для судебного разбирательства и вынесения решения по существу.

