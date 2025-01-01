В Пермском округе назначен новый главный архитектор Пост заняла Анна Фалалеева Поделиться Твитнуть

freepik

freepik.com

Новым главным архитектором — начальником управления архитектуры и градостроительства Пермского муниципального округа с 6 ноября 2025 года стала Анна Фалалеева. Ранее она занимала пост начальника управления градостроительной деятельности минимущества Пермского края. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Ранее пост главного архитектора округа занимала Елена Небогатикова.





В марте 2025 года «Новый компаньон» также писал, что Ольга Андрианова избрана на должность главы Пермского муниципального округа . Решение о её назначении принято единогласно депутатами местной думы 27 марта. К работе в качестве руководителя округа без приставки "и.о." она приступила 28 марта.





В январе депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку главы территории Владимира Цветова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.