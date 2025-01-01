В компании федерального девелопера «Самолёт» в Перми сменился гендиректор Пермской структурой теперь управляет Роман Лукьянов Поделиться Твитнуть

Роман Лукьянов назначен новым генеральным директором пермской структуры федерального девелопера «Самолёт» — ООО СЗ «Заостровка». По данным сервиса Checko, изменения в ЕГРЮЛ внесены 10 ноября 2025 года. Новый топ-менеджер также занимает должность директора ГК «Самолёт» в Екатеринбурге.

ООО СЗ «Заостровка» было зарегистрировано в феврале 2023 года. С конца прошлого года её учредителем является организация строительной группы ООО «Самолёт-регионы».





Напомним , ранее должность гендиректора занимал Константин Зверев. Он работал в ПЗСП, где в 2013 году стал руководителем управления капитального строительства, в 2019 и 2020 годах возглавлял дочерние компании предприятия ООО «Спецстрой Горького, 10», ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18» и ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Затем трудоустроился в «Кортрос», откуда перешёл в ГК «Самолёт».

