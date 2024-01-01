Алёна Бронникова Компанию федерального девелопера «Самолёт» в Перми возглавил бывший топ-менеджер ПЗСП Константин Зверев назначен директором спецзастройщика «Заостровка» Поделиться Твитнуть

Бывший топ-менеджер ПЗСП и «Кортроса» 12 июля был назначен директором пермскую структуру федерального девелопера «Самолёт» — ООО СЗ «Заостровка». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Ранее Константин Зверев работал в ПЗСП, где в 2013 году стал руководителем управления капитального строительства, в 2019 и 2020 годах возглавлял дочерние компании предприятия ООО «Спецстрой Горького, 10», ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18» и ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Затем трудоустроился в «Кортрос», откуда перешёл в ГК «Самолёт».

В начале года стало известно, что комплексным развитием территории площадью 5,7 га в м/р Заостровка в Перми планирует заняться «Самолёт». В июне правительство Пермского края заключили с девелопером соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства, согласно которому «Самолёт» возведёт до конца 2040 года 1 млн кв. м жилья с необходимой социальной инфраструктурой в указанном микрорайоне.

ООО СЗ «Заостровка» было зарегистрировано в феврале 2023 года. С конца прошлого года её учредителем является организация строительной группы ООО «Самолёт-регионы».

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