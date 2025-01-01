Алёна Бронникова Задолженность организаций Пермского края по зарплате составила 7,5 млн рублей Должниками стали компании по добыче полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность организаций Пермского края по заработной плате составила 7,5 млн руб. Такие данные приводит Пермьстат на основе информации, полученной на конец сентября 2025 года от региональных компаний, без учёта субъектов малого предпринимательства.

Указанный объём задолженности наблюдается с июня. В январе показатель составлял 8,7 млн руб., в марте вырос до 15,6 млн, а затем стал снижаться (в апреле — 15,2 млн, в мае — 9,7 млн руб.). Отмечается, что вся просроченная задолженность сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий.

«На конец сентября 2025 года бюджетная задолженность по оплате труда отсутствует. Весь объём задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций», — сообщается в отчёте.

Задолженность по зарплате в январе организации накопили перед 87 работниками, к апрелю эта цифра увеличилась до 351 человека, в мае показатель снова снизился — до 61 человека. На данный момент долги предприятий имеются перед 27 работниками, и все они — в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее «Новый компаньон» писал, что средняя зарплата в Пермском крае за январь-август 2025 года составила 80,2 тыс. руб. Самый высокий заработок сложился в сфере добычи полезных ископаемых.

