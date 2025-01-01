Средняя зарплата в Пермском крае выросла до 80 тысяч рублей Самый высокий заработок сложился в сфере добычи полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае средний размер начисленной заработной платы сотрудников предприятий с января по август 2025 года достиг 80 252,5 руб. Это на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. С учётом инфляции, реальный рост заработной платы за первые восемь месяцев 2025 года составил 4,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В августе 2025 года номинальная начисленная заработная плата в среднем составила 78 352,5 руб. Это соответствует 110,1% от уровня августа 2024 года и 94,5% от уровня июля 2025 года. С учётом индекса потребительских цен эти показатели составят 100,8% и 94,7% соответственно.





Лидером по зарплате сотрудников в августе стала сфера добычи полезных ископаемых — 124 098,7 руб.





Свыше 100 тыс. руб. получали в сфере добычи полезных ископаемых (124 098,7 руб. за август, 116 975,7 руб. с начала года), информации и связи (107 474,7 руб., 116 541,2 руб.), финансовая и страховая деятельности (108 921,6 руб., 107 178,6 руб.).





Меньшие доходы получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (44 199 руб. за август, 44 703,7 руб. с начала года), а также кадры, занимающиеся операциями с недвижимостью (52 398,5 руб., 52 802,3 руб.).

