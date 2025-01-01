В Перми за 400 млн рублей продают торговый центр Он находится в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Авито"

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу имущественный комплекс в Орджоникидзевском районе Перми. Он находится по ул. Соликамской, 313а. Продавец просит за него 400 млн руб.

Как следует из размещённых на сайте данных, имущественный комплекс состоит из здания тоpговогo центpa (площaдь — 3,5 тыс. кв. м), строящегося здания тopговoго центрa (плoщaдь — 5 тыс. кв. м), а также земельного участка (350 cоток).

«Возможна продажа по отдельности (частями) как зданий, так и земельного участка», — сообщается в объявлении.

В здании по этому адресу уже долгие годы находится ТЦ «Красивый дом». Причём объект построен и введён в эксплуатацию как производство мебели и стройматериалов.

Сейчас в торговом центре работают различные мебельные и строительные магазины.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2015 году компания «СТвС-Гидроизоляция» планировала построить на этом земельном участке девятиэтажное общежитие.

