В Пермском крае могут закрыть ещё 15 торгово-развлекательных центров

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 24 апреля, состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению предварительных итогов проверок исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Напомним, масштабные проверки прокуратуры, ГУ МЧС по Пермскому краю и контрольно-надзорных органов начались 30 марта, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Так, по словам прокурора Перми Андрея Назарова, на данный момент ведомством проверено 681 место с массовым пребыванием людей, выявлено более четырёх тысяч нарушений. Порядка 260 представлений направлено руководителям и собственникам торговых центров, на должностных лиц составлено 33 административных постановления, 9 материалов прокурорских проверок направлено для решения вопроса о возбуждении уголовных дел на рассмотрение следственных органов.

Как объяснил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Иванов, основными нарушениями являются неудовлетворительное состояние эвакуационных выходов, несоответствие требованиям пожарной безопасности материалов для отделки путей эвакуации, неисправность системы пожарной сигнализации, отсутствие аварийного освещения и недостаточно квалифицированный персонал.

На данный момент в Пермском крае уже приостановлена деятельность восьми объектов массового пребывания людей: культурно-развлекательного центра « Циклон» и батутного центра «Гравитация» в Кунгуре, детского развлекательного центра «Октябрь» в Перми, ресторана и кафе «Арт-кафе «История» в Лысьве, бара «Фортуна» в Краснокамске, торгового центра «Бум» и кинотеатра «Мелодия» в Березниках и ТК «Юбилейный» в посёлке Октябрьский..

Андрей Назаров рассказал также, что для направления в суд о приостановлении деятельности готовится ещё порядка 15 заявлений. «В 10 торговых центрах выявлены признаки незаконной реконструкции. Например, в Орджоникидзевском районе есть ТЦ «Красивый дом», расположенный по ул. Соликамской, 313а, который построен и введён в эксплуатацию как производство мебели и стройматериалов. Там на сегодняшний день располагается торговый центр. Кроме того, выявлены факты размещения торгово-развлекательных центров в самовольно построенных зданиях. Такие случаи зафиксированы в Октябрьском, Чернушинском и Осинском районах», — привёл примеры городской прокурор.

Среди торговых центров, по которым прокуратурами районов Перми в ближайшее время будут направлены заявления о приостановлении деятельности — дома быта «Изумруд» и «Топаз», торговые центры «Земляника», «Бирюса», «Лето», «Мега Центр», «Олимп» и торговый центр по ул. Оборонщиков, 8.

Окончательные итоги проверок исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Пермском крае будут подведены к 1 июня 2018 года.