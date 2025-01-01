Алёна Бронникова Проект капремонта здания на Ижевской подготовит пермская компания В ходе торгов начальная цена снизилась на 1% Поделиться Твитнуть

Проект реконструкции здания на ул. Ижевской, 25б в Перми под размещение офисов региональной Дорожно-эксплуатационной службы выполнит ООО «Наследие». Начальная цена контракта составляла 4,27 млн руб. По данным сайта госзакупок, победитель предложил выполнить работы за 4,22 млн (-1%).

Проектом необходимо предусмотреть капитальный ремонт фасада, стен, перекрытий, лестниц, крылец, окон, дверей, потолков, полов, кровли, инженерных систем здания. Помимо офисов и технических помещений в здании разместятся: на первом этаже — помещения общепита, на втором этаже — актовый зал, на третьем — конференц-зал. На разработку документации даётся срок с 11 ноября по 16 декабря.

Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Наследие» работает с 2011 года в Перми. Компания специализируется на инженерно-техническом проектировании, управлении строительными проектами и строительном контроле, имеет лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Генеральным директором с 2025 года является Евгений Чурилин, он владеет 50% доли в уставном капитале, остальные 50% принадлежат обществу.

По данным Rusprofile, в 2024 году выручка составила 62,9 млн руб., чистая прибыль — 882 тыс. руб. С ООО было заключено 250 госконтрактов, один из основных заказчиков — МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» (53 закупки на 79,7 млн руб.).

