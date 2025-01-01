По делу о гибели рабочего на стройке элитного дома в Перми обвинили двоих человек Приговор вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вступил в силу приговор двоим сотрудникам компании, осуществляющей работы по строительству дома бизнес-класса по ул. Пермской, 68. Их признали виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По информации на Едином портале прокуратуры РФ, в дневное время 8 февраля 2025 года при возведении здания рабочий бесконтрольно поднялся на опалубку четвёртого этажа, потерял равновесие и упал на бетонное перекрытие. Мужчина не проходил целевое обучение и инструктаж, а также не имел допуска к работе на высоте.

«Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, трагедия произошла вследствие ненадлежащего соблюдения правил техники безопасности при проведении работ на высоте со стороны ответственных сотрудников, которые в момент гибели работника не контролировали производимые на высоте работы», — сообщает краевая прокуратура.

Ленинский районный суд Перми назначил виновным наказание в виде лишения свободы. В силу ст. 53.1 УК РФ наказание заменили принудительными работами с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ.

Напомним, от полученных в результате падения травм мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Ему было 49 лет.

