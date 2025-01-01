Во время реконструкции элитного дома в центре Перми погиб рабочий
Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу
В Перми работник строительной компании упал с пятого этажа и погиб. Трагедия случилась 8 февраля на объекте строительства дома бизнес-класса по ул. Пермская, 86. Об этом сообщили в Госинспекция труда Пермского края.
Сейчас Госинспекция труда вместе со следователями устанавливают обстоятельства гибели и наличие трудовых отношений.
В СУ СКР по Пермскому краю уточнили: погибшему было 49 лет. По предварительным данным, днём 8 февраля мужчина при выполнении бетонных работ упал с высоты пятого этажа.
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