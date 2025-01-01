Во время реконструкции элитного дома в центре Перми погиб рабочий Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми работник строительной компании упал с пятого этажа и погиб. Трагедия случилась 8 февраля на объекте строительства дома бизнес-класса по ул. Пермская, 86. Об этом сообщили в Госинспекция труда Пермского края.

Сейчас Госинспекция труда вместе со следователями устанавливают обстоятельства гибели и наличие трудовых отношений.

В СУ СКР по Пермскому краю уточнили: погибшему было 49 лет. По предварительным данным, днём 8 февраля мужчина при выполнении бетонных работ упал с высоты пятого этажа.

В следкоме назначили необходимые судебные экспертизы по этому происшествию.



Напомним, в конце прошлого года в Октябрьском округе во время работы в лесопильном цехе погиб работник. Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование обстоятельств происшествия.

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