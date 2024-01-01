Сотрудник лесопилки погиб на работе в Прикамье Мужчину задавило деревом Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского краевого суда

В п. Сарс Октябрьского округа во время работы в лесопильном цехе погиб работник. В связи с этим Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследованию обстоятельств смертельного несчастного случая.

Как сообщается, инцидент произошёл 18 декабря, когда на подрамщика лесопильного цеха, принадлежащего ИП Рябову, при подъёме елового баланса кран-балкой соскользнуло и упало дерево. В результате мужчина 1963 г.р. погиб.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павла Бахтагареева, сейчас формируется комиссия по расследованию гибели работника. Она должна установить обстоятельства и причины несчастного случая.

В ближайшее время комиссия осмотрит место происшествия, опросит очевидцев и работодателя. Также будет проведён правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Если установят нарушения требований трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. Материалы расследования ЧП направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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