Прокуратура Пермского района проверит возгорание школьного автобуса во Фролах Это произошло на территории фроловской школы «Навигатор»

Фото: ТГ-канал Ольги Андриановой

Прокуратура Пермского района организовала проверку из-за инцидента, произошедшего на территории фроловской школы «Навигатор» (ул. Светлая) во вторник, 11 ноября. Об этом надзорное ведомство сообщило в своих соцсетях.

Прокуратура проверит, как выполняются требования закона при использовании транспортных средств, а также планирует выяснить, каким образом обеспечивается безопасность при организации деятельности учреждения.





Напомним, экстренные службы получили сообщение о возгорании в 11:18, на место приехали десять огнеборцев и две единицы спецтехники ГУ МЧС России по Пермскому краю. Из учреждения эвакуировали более 1,4 тыс. человек.





Пожар ликвидировали в 11:39. Его площадь составила 10 кв. м.





Глава округа Ольга Андрианова отметила, что сейчас на месте работают специалисты, выясняющие причины инцидента. Кроме того, в школе на сегодня отменили вторую смену.

