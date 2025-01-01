На территории школы в Пермском округе сгорел автобус Происшествие случилось во Фролах Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Ольги Андриановой

На территории Фроловской школы «Навигатор» на ул.Светлая произошло возгорание в школьном автобусе. На момент возгорания детей в автобусе не было.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:18. Сотрудники учреждения эвакуировали на улицу 1450 человек. К месту вызова приехали 10 огнеборцев и две единицы спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар ликвидировали в 11:39. Его площадь составила 10 кв м.

«На место незамедлительно были вызваны все экстренные службы — пожарные и скорая помощь. Благодаря грамотным действиям сотрудников возгорание было быстро ликвидировано. На месте работают компетентные специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Обращу внимание родителей и учеников: на сегодня вторая смена в школе отменена», — рассказала в глава округа Ольга Андрианова в своём телеграм-канале.

От лица администрации муниципального образования и от себя лично выразила благодарность всему коллективу Фроловской школы «Навигатор», отметив, что держит ситуацию на личном контроле.

