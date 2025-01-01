Алёна Бронникова Ледовый городок на Гайве в Перми обойдётся бюджету в 724 тысячи рублей Работы завершат к 25 декабря Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

МАУК города Перми «ПермПарк» разместило на сайте госзакупок очередной электронный конкурс на выполнение работ по устройству ледовых объектов. На их строительство в новогоднем городке в парке им. А.П. Чехова на Гайве в Перми выделили 724,4 тыс. руб.

В конкурсной документации сообщается, что подрядчик должен будет добыть и доставить за свой счёт ледовые блоки, обустроить лабиринт и скульптуру для фотографирования «Ледяной трон». Оба объекта должны быть оснащены подсветкой. Срок окончания выполнения работ — не позднее 25 декабря.

Ледовые фигуры должны соответствовать нормам техники безопасности, их поверхности должны быть сглаженных форм и острых краёв, все выступающие элементы — закруглены. При их устройстве необходимо учесть пребывание на территории городка разных возрастных категорий и особенности климата. Гарантийный срок нормальной эксплуатации должен быть не менее двух месяцев.

Победителя определят 2 декабря. В течение двух рабочих дней со дня заключения договора он должен будет подготовить эскизный проект, в течение пяти рабочих дней — выполнить подготовительные работы, а затем приступить непосредственно к строительству объектов.

Кроме того, 2 декабря определят победителей в двух конкурсах на обустройство ледяных фигур в новогодних городках на территории парка им. Миндовского и парка «Счастье есть» в Перми. На работы по каждому выделено по 723 тыс. руб.

