В Соликамске после съезда автобуса в кювет введут видеонаблюдение на всех маршрутах

В понедельник, 10 ноября, в Соликамском округе Пермского края прошло заседание комиссии, на котором обсуждалась ситуация, случившаяся 8 ноября на Соликамском шоссе. О ней «Новый компаньон» писал ранее. Рейсовый автобус марки «НЕФАЗ» съехал в кювет, когда водитель ненадолго покинула салон.

По предварительным данным, водитель почувствовала запах гари в автобусе, вышла для проверки техники и не поставила транспорт на ручной тормоз. В момент инцидента в салоне находились три пассажира, но никто из них не пострадал.

Как пишет газета «Березниковский рабочий», по итогам заседания решено провести внеплановый инструктаж для водителей, установить на всех автобусах системы видеонаблюдения с трансляцией в диспетчерскую и внедрить автоматический контроль за работой стояночного тормоза. Администрация Соликамского округа возьмёт на себя дополнительный контроль за соблюдением всех требований безопасности.

