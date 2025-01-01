В Пермском крае неуправляемый автобус съехал в кювет Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Соликамске Поделиться Твитнуть

В Соликамске Пермского края 8 ноября произошёл инцидент с рейсовым автобусом. Как сообщают соликамские паблики, женщина-водитель вышла из салона, не поставив автобус на тормоз, в результате чего автобус начал движение и вылетел в кювет. Пострадала одна из пассажирок, ей была оказана медицинская помощь.

По некоторым свидетельствам, водитель вышла из автобуса, потому что почувствовала запах гари.

Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщает, что надзорный орган организовал проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Соликамске. Изучаются все обстоятельства случившегося.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.