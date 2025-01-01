В пермском аэропорту задерживается прилёт двух рейсов С опозданием прибудут самолёты из Махачкалы и Сургута Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

Во вторник, 11 ноября, по данным онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино, несколько авиарейсов прибудут с опозданием в воздушную гавань краевой столицы. В настоящее время на прилёт задерживаются рейсы из Махачкалы и Сургута.

Рейс «Азимута» из Махачкалы № A4 4027 должен был прилететь в Пермь в 14:25, однако его прилёт ожидается с задержкой в четыре часа — в 18:05. В связи с этим с опозданием вылетит рейс в Минводы от того же авиаперевозчика — в 19:00. Та же ситуация сложилась и с самолётом из Сургута — рейс ЮТ 205 задержан на два часа — вместо 13:10 он прилетит в 15:12. Время отбытия обратного рейса из краевой столицы в город ХМАО тоже скорректирован (с 14:00 на 15:55).





Накануне в Большом Савино сообщили о задержках нескольких рейсов в пятницу, 7 ноября. Так, более чем на пять часов был отложен вылет рейса Пермь—Казань, откладывалось прибытие в Пермь самолёта Bombardier из Самары.

