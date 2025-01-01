В аэропорту Перми вылет рейса в Казань отложен на пять часов Значительно задержано прибытие салолёта из Самары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино сообщили о задержках нескольких рейсов в пятницу, 7 ноября.

Так, более чем на пять часов отложен вылет рейса ЮВ 542 Пермь — Казань. По расписанию самолёт Bombardier авиакомпании «ЮВТ АЭРО» должен был вылететь в 19:50, однако сейчас отправление воздушного судна, судя по информации на онлайн-табло, задержано до часа ночи 8 ноября.

Кроме того, откладывается прибытие в Пермь самолёта Bombardier той же авиакомпании из Самары (рейс ЮВ 246). По расписанию прилёт ожидался в 19:00, но в настоящее время расчётное время прибытие перенесено на 00:20 субботы.

Причины задержек рейсов не уточняются.

