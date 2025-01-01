Прокуратура Прикамья организовала проверку информации о вандализме в пещере Ранее спелеологи опубликовали фото надписей и повреждений в пещере Геологов-1 Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Спелеоклуб "ПермьСпелео" ВКонтакте

После обращения спелеологов к посетителям пещер с просьбой беречь природу и не оставлять в природных памятниках мусор и надписи Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Пещеру Геологов-1 проверят на наличие фактов вандализма и загрязнения. Сама пещера находится на территории природного парка «Пермский».

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также действиям уполномоченных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение охраны, содержания и использования указанной территории в соответствии с установленным режимом охраны», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Если будут основания, надзорный орган примет меры прокурорского реагирования. Они включают в себя устранение нарушений, восстановление природного объекта и привлечение виновных лиц к ответственности.

Напомним, на прошлой неделе пермские спелеологи призвали посетителей пещер не оставлять надписи и мусор, не беспокоить летучих мышей и не повреждать натёчные образования (сталактиты, сталагмиты, мондмильх). Они также опубликовали в соцсетях фотографии из пещеры Геологов-1, стены и своды которой обезображены выжженными и нацарапанными надписями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.