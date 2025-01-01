Спелеологи призвали пермяков не оставлять надписи в пещерах Посетители повреждают ценные натёчные образования Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Спелеоклуб "ПермьСпелео" ВКонтакте

Пермские спелеологи обратились в соцсетях к посетителям пещер и призвали беречь природу. Они напомнили, что при посещении природных достопримечательностей необходимо соблюдать важные правила: не оставлять надписи на стенах, мусор, вещи, остатки пищи и отходы жизнедеятельности, не беспокоить летучих мышей и не ломать натёки, в том числе сталактиты и сталагмиты мондмильх.

«Сегодня не будет красивых фоточек из пещер. Вместо них с болью и возмущением хотим показать фотографии некрасивого — целую «летопись» нерадивых туристов. Всякий раз, когда мы видим, как пещеры обезображены делом человеческих рук, хочется найти этих людей и спросить их: «Зачем?». Простые, доступные для туристов пещеры постоянно страдают от посетителей, не понимающих или не желающих понимать, какой непоправимый вред они наносят своими действиями», — отметили создатели АНО «Пермьспелео».

Авторы поста опубликовали фотографии из пещеры Геологов-1, на которых видны надписи на стенах и сводах, выжженные и нацарапанные буквы, повреждённый мондмильх (т.н. «лунное молоко» или «пещерная плесень») и сталактиты, и отметили, что такую картину можно наблюдать во всех доступных пещерах.

Спелеологи напомнили, что пещерная среда очень хрупкая и практически не восстанавливается, на создание нового сталактита уходят тысячи лет. Мондмильх — не мумиё, а сталактиты и сталагмиты — не сувениры, всё это — ценные и редкие натёчные образования, формирующиеся веками при определённых климатических условиях.

