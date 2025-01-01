На дорогах Пермского края 11 ноября образуется гололёд Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 11 ноября в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В некоторых районах края возможны гололёдные явления, а на дорогах образуется гололедица. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на дорогах могут возникнуть заторы и увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость при движении. Пешеходам же следует быть осторожными при переходе проезжей части.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ прогнозировали, что во вторник, 11 ноября, холодный воздух распространится почти на всю территорию Пермского края, небольшой снег будет на севере, температура воздуха ночью -3…+2°, днём -1…+4°, ветер западный, 2-7 м/с.

