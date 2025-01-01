Губернатор показал на видео хореографическое училище Перми после ремонта Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился в своих соцсетях видеозаписью, на которой показано обновлённое Пермское хореографическое училище после завершения капитального ремонта.

Как сообщал глава региона, в честь 80-летия учебного заведения 9 ноября в театре оперы и балета прошёл праздничный концерт.

«К большому юбилею училища провели капитальный ремонт двух корпусов. Создали для ребят и учителей комфортные условия», — написал Дмитрий Махонин. Он добавил, что всегда гордился пермской балетной школой — её коллективом и учениками.

О завершении масштабной реновации в Пермском хореографическом училище «Новый компаньон» уже писал ранее. Помимо основного здания, был обновлён учебный театр. Пристройка к основному зданию училища, сделанная в 1984 году, с момента ввода в эксплуатацию ремонтировалась только косметически. Нынешняя процедура включала в себя полное обновление фасадов и интерьера, замену инженерных сетей, новый дизайн помещений, установку светового и механического оборудования сцены, профессиональный балетный линолеум, новые кулисы и занавес, новые зрительские кресла, а также благоустройство прилегающей территории. Особенностью нового театра стал гигантский LED-экран на заднике, который позволяет создавать виртуальные декорации.

Видео из соцсетей Дмитрия Махонина.

