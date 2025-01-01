Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершена реконструкция учебного театра хореографического училища Учебное заведение встречает 80-летие с новой сценой Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В Пермском хореографическом училище завершена масштабная реновация. Помимо основного здания, которое обновляется за счёт учредителя училища — министерства культуры РФ, стало возможным обновление учебного театра — при поддержке властей Пермского края и компании «ЛУКОЙЛ».

Пристрой к основному зданию училища, сделанный в 1984 году, с момент ввода в эксплуатацию ремонтировался только косметически. Нынешняя процедура включала в себя полное обновление фасадов и интерьера, замену инженерных сетей, новый дизайн помещений, установку светового и механического оборудования сцены, профессиональный балетный линолеум, новые кулисы и занавес, новые зрительские кресла, а также благоустройство прилегающей территории. Особенностью нового театра стал гигантский LED-экран на заднике, который позволяет создавать виртуальные декорации.

Мемориальный кабинет Екатерины Гейденрейх

Отныне это не просто учебный театр, а театр-музей: замечательный музей Пермского хореографического училища получил собственные помещения и обновил экспозиции, в том числе два мемориальных пространства — кабинет Екатерины Гейденрейх и кабинет Людмилы Сахаровой.

27 августа в учебном театре прошёл день открытых дверей. Коллектив и учеников балетной школы поздравили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и министр культуры Пермского края Алла Платонова, а также выпускники училища — выдающиеся танцовщики Юрий Петухов и Татьяна Предеина. Солисты Пермского балета Габриэл Лопес и выпускница училища Диана Куцбах исполнили адажио из «Лебединого озера», а нынешние учащиеся — юные будущие балерины — вышли на сцену со специально поставленным номером, где сыграли эвакуированных из Ленинграда в 1941 году студенток Вагановской балетной школы. Именно это событие стало основой для создания в 1945 году Пермского хореографического училища.

Реконструкция учебного театра-музея продолжила череду обновлений пермских культурных институций совместно с компанией «ЛУКОЙЛ», которая началась в год 300-летия Перми с открытия малой сцены ТЮЗа и Центральной школы искусств при Пермском институте культуры. Вслед за учебным театром хореографического училища откроется и обновлённый Дом актёра.

У всех этих проектов есть общие черты. Так, и в ТЮЗе, и в Центральной школе искусств, и в хореографическом училище появились благоустроенные общественные пространства — внутренние дворики, оборудованные для событий open air. В новом дворике хореографического училища обращают на себя внимание богатая иллюминация и настенная роспись с изображением Чайковского за роялем.

Зрительный зал хореографического училища отныне может быть использован не только для учебных целей. Учебные спектакли смогут смотреть обычные зрители. Так, 20 сентября здесь планируется премьера балета «Жемчужина» на музыку Жака Оффенбаха. Кроме того, в репертуаре театра — «Коппелия», «Тщетная предосторожность» и другие популярные балетные названия.

