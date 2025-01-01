Резиденция Деда Мороза откроется в Перми 17 декабря Гостей ждут фотосессии с северным оленем и квесты на улице Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми стартовала продажа билетов для посещения Дачи Деда Мороза. Для организованных групп посещения начнутся с 17 декабря.

Всех гостей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, небольшая фотосессия с северным оленем, а также увлекательный квест на улице. Стоимость группового визита составляет 20 тыс. руб. Индивидуальные посещения будут доступны с первых дней января. Как и прежде, резиденция разместится в историческом здании «Дача Синакевича» (ул. Танцорова, 24).

Напомним, в декабре 2023 года на базе «Дачи Синакевича» открылась резиденция Деда Мороза. Первыми её посетителями стали потомки Александра Синакевича, победители городского конкурса детских рисунков, дети участников СВО. Уже на следующий день резиденция приняла первые организованные группы. Весной на этой площадке проходили мероприятия, посвященные Масленице. Позже Дача Синакевича превратилась в место для творчества молодых художников.

Как писал ранее «Новый компаньон», стал известен маршрут поезда Деда Мороза в 2025-2026 году. Нынче новогодний состав остановится в Перми — в прошлом году он не заезжал в Пермь. Путешествие начнётся 19 ноября 2025 года с Владивостока и завершится 10 января 2026-го в Вологде. В Пермь поезд Деда Мороза прибудет 25 декабря.

