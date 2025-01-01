Следователи продлили проверку по факту гибели четырёх рыбаков в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю продолжает выяснять обстоятельства гибели четырёх рыбаков на реке Вишере. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», полученной от источников, знакомых с ситуацией, принято решение о продлении срока процессуальной проверки.

Предварительно можно утверждать, что смерть не носит криминального характера, сообщил источник. Стандартный срок проведения проверки в соответствии с УПК составляет трое суток, но он может быть продлён до 10 или 30 суток.

Напоминаем, что 3 ноября на Вишере, недалеко от п. Данилов Луг, были найдены тела двух мужчин 1958 и 1983 г.р., которые запутались в рыболовных сетях. В полутора километрах от этого места обнаружили перевернутую лодку и тела ещё двух мужчин, родившихся в 1959 и 1971 годах. Инцидент произошёл во время ночной рыбалки.

