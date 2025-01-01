На севере Пермского края нашли тела четырёх рыбаков Следователи возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники Чердынского межрайонного следственного отдела СКР выясняют причины гибели четырех человек в водах Вишеры, тела которых были обнаружены 3 ноября.

Как сообщили в пресс-службе следкома по региону, погибших нашли неподалёку от п. Данилов Луг. Сначала были обнаружены тела двух мужчин — 1958 и 1983 г.р. Они находились около лодки и были опутаны рыболовными сетями. Затем в полутора километрах от этого же посёлка следователи обнаружили ещё одну перевернутую лодку, а рядом с ней — ещё два тела мужчин, 1959 и 1971 г.р. Мужчины лежали без признаков жизни, запутанные в сетях для рыбной ловли. Согласно предварительной информации, трагедии произошли во время ночной рыбалки.

Следователи СК проводят проверку.

По данным пресс-службы МЧС по Пермскому краю, к месту происшествия привлекались сотрудники и спецтехника от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В ведомстве напомнили, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоёма.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.