Елена Бардукова За отравление детей с Пермского крайсовпрофа будет взыскано 410 тысяч рублей Также ответчик должен выплатить госпошлину в 25,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел дело по иску ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» к Пермскому краевому союзу организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» о взыскании убытков, причинённых ненадлежащего качества услуг питания.

В соответствии с резолютивной частью решения, опубликованной на сайте Арбитражного суда Пермского края, суд принял решение взыскать с Пермского крайсопрофа в пользу истца убытки в размере 410 тыс. руб., а также государственную пошлину в размере 25,5 тыс. руб.

Напомним, причиной обращения в суд стало массовое пищевое отравление участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в октябре 2023 года, произошедшее в столовой гостиницы «Профсоюзная», принадлежащей краевому совету профсоюзов.

25 октября 2023 года группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, прибывших для участия в фестивале, проживала в гостинице, расположенной на улице Мира в Перми. Пятнадцать человек с признаками норовирусной инфекции были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сообщалось, что участники завтракали и ужинали по месту своего проживания (гостиница «Профсоюзная»), а обед осуществлялся в рамках привозного питания — от субподрядчика ИП Шилов Александр Васильевич, который проходил по делу в качестве третьего лица.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.