Дело об отравлении детей на цирковом фестивале в Перми рассмотрит суд В больницу были доставлены 15 несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от краевого государственного учреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры» (ЦРП) к Пермскому краевому совету профсоюзов о взыскании 41 тыс. руб. Информация о принятии иска к рассмотрению на данный момент в судебной картотеке отсутствует.

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», причиной обращения в суд стало массовое пищевое отравление участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в октябре 2023 года, произошедшее в столовой гостиницы «Профсоюзная», принадлежащей краевому совету профсоюзов.

В Министерстве культуры Пермского края сообщили, что ЦРП пытается урегулировать в судебном порядке спорные вопросы с гостиницей «Профсоюзная», которая отвечала за размещение и питание участников фестиваля.

Представители краевого совета профсоюзов сообщили изданию, что судебные органы не выявили нарушений в их работе. Не установлена прямая взаимосвязь между заболеванием детей и предоставленными нами услугами, заявил представитель профсоюза Андрей Мизюкин.

Напомним, что 25 октября 2023 года группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, прибывших для участия в фестивале, проживала в гостинице, расположенной на улице Мира в Перми. Пятнадцать человек с признаками норовирусной инфекции были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. В связи с инцидентом организаторы отменили заключительный гала-концерт.

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