Запрет вейпов одобряют 73% жителей Перми Против выступают 6% пермяков Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Согласно исследованию, проведённому сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, запрет продажи вейпов поддерживают 73% жителей Перми. 11% респондентов сообщили, что им всё равно, ещё 6% выступили против запрета.

Чаще запрет поддерживают женщины — 77% против 69% соответственно. Представители же сильного пола чаще выступают против ограничений — 10 и 3% соответственно. В пресс-службе сервиса сообщают, что больше сторонников запрета наблюдается среди горожан в возрасте 35-45 лет (80%), чем среди тех, кто моложе (68%), и тех, кто старше (70%). Почти четверть опрошенных моложе 35 лет — 22% — сообщила, что им всё равно.

При этом запрет продажи вейпов активнее всего поддерживают пермяки с доходом от 150 тыс. руб. в месяц, их доля составляет 82%.

Напомним, в конце октября стало известно, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание Пермского края инициативу о запрете на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона.

Депутаты должны рассмотреть законопроект на пленарном заседании в ноябре. В случае принятия проекта закона запрет на продажи вейпов начнёт действовать с 1 марта 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.