В Прикамье похоронят бойца СВО Александра Нечаева
Обстоятельства его смерти не сообщаются
Во время российской спецоперации на Украине погиб военнослужащий Александр Нечаев 1982 г.р. Об этом сообщается на официальной странице Александровского муниципального округа.
Похороны солдата состоятся 10 ноября. Церемония прощания пройдёт в ДК «Химик» в п. Всеволодо-Вильва с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в п. Всеволодо-Вильва.
Администрация Александровского округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
