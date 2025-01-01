В Прикамье похоронят бойца СВО Александра Нечаева Обстоятельства его смерти не сообщаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

Во время российской спецоперации на Украине погиб военнослужащий Александр Нечаев 1982 г.р. Об этом сообщается на официальной странице Александровского муниципального округа.

Похороны солдата состоятся 10 ноября. Церемония прощания пройдёт в ДК «Химик» в п. Всеволодо-Вильва с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в п. Всеволодо-Вильва.

Администрация Александровского округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 5 ноября сразу в нескольких муниципалитетах Пермского края состоялись церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе СВО. Траурные мероприятия прошли в Ординском, Кочевском, Оханском, Нытвенском и Добрянском округах.

