За смертельное ДТП осудят 24-летнюю жительницу Прикамья В результате аварии погибли два человека Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чайковский городской суд в Пермском крае рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летней девушки, устроившей в июне смертельное ДТП. По информации краевой прокуратуры, надзорный орган утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

«По версии следствия, 8 июня 2025 года 24-летняя девушка, двигаясь по автодороге Кукуштан—Чайковский на автомобиле "Лада Калина", допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Ниссан Кашкай», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как писал «Новый компаньон», авария произошла днём на 225 км трассы Кукуштан—Чайковский. На «встречке» водитель «Лады» (2001 г.р.) оказалась по невыясненным причинам. За рулём иномарки, с которой столкнулось отечественное авто, также находился водитель 2001 г.р. В результате происшествия пассажир «Лады» (1999 г.р.) скончался на месте от полученных травм. Обвиняемую и двух пассажиров «Ниссана» доставили в больницу, один из них скончался в отделении реанимации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.