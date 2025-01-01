В ГИБДД Прикамья рассказали о смертельной аварии на трассе Кукуштан—Чайковский Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Прикамья

Как сообщили в краевой ГИБДД, примерно в 14:25 8 июня 2025 года на трассе Кукуштан—Чайковский случилось ДТП.

На 225 км автодороги водитель «Лады Калины» 2001 г.р. по невыясненным причинам оказался на встречной полосе. Это привело к столкновению с автомобилем «Ниссан», за рулём которого находился водитель тоже 2001 г.р.

В результате пассажир «Лады Калины» 1999 г.р. скончался на месте. Водитель «Лады Калины» и два пассажира «Ниссана» были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

фото: ГИБДД Прикамья

В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются все детали и причины случившегося.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость. Категорически не рекомендуется управлять транспортным средством в состоянии усталости.

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