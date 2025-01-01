Алёна Бронникова Аукцион по КРТ в микрорайоне Комсомольском в Перми перенесли на 11 декабря Власти планировали провести его в ноябре Поделиться Твитнуть

Изображение: Минимущества Пермского края

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в м/р Комсомольском и на улицах Хабаровской и Вагонной в Дзержинском районе Перми пройдёт в декабре. Согласно представленной на торговой площадке информации, дату проведения перенесли почти на месяц — с 13 ноября на 11 декабря.

Соответствующее решение было принято на основании приказа краевого минимущества от 6 ноября. Документом слова о сроке проведения аукциона до 14 ноября в принятом ранее приказе заменяются словами «в срок до 15 декабря 2025 года».

Начальная цена аукциона составляет 25,3 млн руб., шаг торговой сессии — 1,2 млн руб. Приём заявок на участие заканчивается 8 декабря.

Реновации подлежат две площадки общей площадью около 25 га. Период реализации проекта КРТ составляет 15 лет. Инвестор должен будет обеспечить переселение жителей из 24 ветхих и аварийных многоквартирных домов на застраиваемой территории.

