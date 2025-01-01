Проект возведения в Перми асфальтобетонного завода реализуют на год позже Срок продлён до 2026 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на год сдвинулся срок реализации проекта строительства асфальтобетонного завода. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», на заседании краевого совета по предпринимательству и инвестклимату 6 ноября было принято решение о переносе срока на 2026 год.

При этом инициатор проекта ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье» подчеркнул, что общий срок проекта с учётом операционной стадии остаётся неизменным — 2035 год.

Статус приоритетного инвестиционного проект получил в 2023 году. В Перми на 13-м км Восточного обхода планируется разместить производство асфальтобетонной смеси и организовать современную производственную базу для дорожно-строительных работ.

Завод и склады займут около 5 га. В проект планируется вложить не менее 350 млн руб. и создать 43 рабочих места. В год будет производиться до 200 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, что позволит устраивать до 1,4 млн кв. м дорожного покрытия и дорожных оснований.

