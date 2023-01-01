Максим Артамонов В Перми чиновники анонсировали строительство нового завода по производству асфальтобетонной смеси Он появится на Восточном обходе Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае поддержал инициативу ООО «РТ-Пермь» по строительству в Перми нового завода по производству асфальтобетонной смеси и организации современной производственной базы для дорожно-строительных работ. Проект назван приоритетным. Это позволит инициаторам инвестпроекта получить административную поддержку и земельные участки в аренду без торгов.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, новый завод планируется разместить на 13-м км Восточного обхода Перми. На территории около 5 га будет построена производственная база и складские мощности, а также закуплена необходимая техника.

До 2025 года инвестор планирует вложить в проект не менее 350 млн руб. При этом будет создано более 40 рабочих мест.

В планах «РТ-Пермь» — производство асфальтобетонной смеси до 200 тыс. тонн в год, что позволит устраивать до 1,4 млн кв. м дорожного покрытия и дорожных оснований.

Компания «РТ-Пермь» зарегистрирована в 2021 году. Учредитель общества — АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» — 100% акций находятся в собственности регионального минстроя.

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