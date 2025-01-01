Алёна Бронникова Турагентство пермского производителя спорттоваров продают за 1 млн рублей Ранее сеть магазинов «А.В.Т.» сократилась до одного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте объявлений появилась информация о продаже действующего туристического агентства «А.В.Т. Трэвел» в Перми. Собственник предлагает приобрести бизнес за 1,1 млн руб.

«Продaётся туропeратор A.V.T. Travel (с лицeнзией). Основанo в 2016 году. Haши активы: веб-caйт c пocещаемоcтью болee 12 тыс. челoвeк ежемесячно, гpуппa ВK c 18,6 тыс. пoдпиcчиков, телегрaм», — сообщается в объявлении.

Согласно представленным данным, прибыль компании составляет 250 тыс. руб., окупаемость — полгода. Помещение отсутствует, при этом адрес указан: ул. Куйбышева, 115б в Перми. Причина продажи не раскрывается.

Компания организует зарубежные туры и туры по России, автобусные и железнодорожные путешествия, школьные экскурсии. Как указано на сайте Checko, ООО «Туристическая компания «А.В.Т. Трэвел» возглавляет Елена Тарасенко, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В прошлом году выручка сложилась в 11,9 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Учредителем является владелец компании «А.В.Т. Спорт» Алексей Тарасенко, ему также принадлежат фабрика по пошиву спортивной и треккинговой обуви «Трек», компания по производству текстильных изделий «А.В.Т. Мастер», охранное агентство «АВТ-Безопасность» и компания по разработке ПО «Актив». В сентябре стало известно, что «А.В.Т. Спорт» закрывает магазин спорттоваров на ш. Космонавтов, и в Перми останется всего один филиал — на ул. Куйбышева, 115б.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.