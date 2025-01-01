Алёна Бронникова Для размещения кладбища в деревне под Пермью разработают генплан Проект должен быть подготовлен до 14 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рядом с д. Жебреи под Пермью появится новое кладбище. Для его размещения будет подготовлен генплан. Соответствующий приказ краевое минимущества опубликовало 5 ноября.

«ГБУ ПК «Институт территориального планирования» обеспечить подготовку проекта генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края на часть территории за границами населённых пунктов вблизи д. Жебреи для размещения кладбища», — сообщается в документе.

Проект должен быть направлен в минимущества не позднее 14 ноября 2025 года. Финансирование необходимых для его подготовки работ будет осуществляться за счёт краевого бюджета.

Институт терпланирования должен будет выполнить сбор, систематизировать исходные данные, проанализировать существующее использование и провести комплексную оценку территории, а также подготовить непосредственно сам проект генплана, включая текстовые и графические материалы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье планируется строительство нового кладбища в Березниках. На площади 36,5 га полазненский «Дорвертстрой» выполнит работы за 214,8 млн руб.

