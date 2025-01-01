Строительством нового кладбища в Березниках займётся компания из Прикамья «Дорвертстрой» выполнит работы за 214,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте гозакупок появились данные о победителе электронного конкурса на выполнение первого этапа работ по строительству нового кладбища в Березниках. Полазненская компания «Дорвертстрой» согласилась выполнить работы за 214,8 млн руб. Ранее стоимость возведения объекта оценивалось в 223,8 млн руб.

Согласно техзаданию, площадь земельного участка, где будут вестись работы, составляет 36,5 га. Территория разделена на функциональные зоны: входная, административно-хозяйственная, зона захоронений, зона моральной защиты. В административно-хозяйственной зоне предусмотрено возведение административно-бытового корпуса, хозяйственной постройки для инвентаря, модульного туалета на три отсека, устройство площадок под мусорные контейнеры и пожарные резервуары, а также установка шлагбаума на въезде.

Отметим, ранее Служба благоустройства Березников размещала закупку в июле. Первым предполагалось строительство кладбища на 37 тыс. захоронений, начальная цена контракта составляла 222,5 млн руб. Однако тогда не поступило ни одной заявки.

Компания «Дорвертстрой» была зарегистрирована в 2009 году в Полазне и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

