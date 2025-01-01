Алёна Бронникова В Прикамье повторно объявили конкурс на строительство кладбища в Березниках Планируемое количество захоронений снизилось до 31 тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок снова появился электронный конкурс на выполнение первого этапа работ по строительству нового кладбища западнее пересечения пр. Ленина с трассой Соликамск—Кунгур в Березниках. Всего запланировано строительство 18 кварталов захоронений общей площадью секторов 196,4 тыс. кв. м.

Согласно размещённой информации, стоимость работ оценили в 223,8 млн руб. В рамках контракта будет построено 31,5 тыс. захоронений. Площадь земельного участка, где будут вестись работы, составляет 36,5 га. Территория разделена на функциональные зоны: входная, административно-хозяйственная, зона захоронений, зона моральной защиты. В административно-хозяйственной зоне предусмотрено возведение административно-бытового корпуса, хозяйственной постройки для инвентаря, модульного туалета на три отсека, устройство площадок под мусорные контейнеры и пожарные резервуары, а также установка шлагбаума на въезде.

Дата и время окончания срока подачи заявок — 16 сентября. Дата подведения итогов определения поставщика — 19 сентября. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2026 года.

Ранее МКУ «Служба благоустройства города Березники» размещало закупку в июле. Первым предполагалось строительство кладбища на 37 тыс. захоронений, начальная цена контракта составляла 222,5 млн руб. Однако на участие не поступило ни одной заявки.

Второй раз конкурс на 220,6 млн руб. был размещён в конце июля. Торги снова были признаны несостоявшимися, поскольку по окончании срока подачи заявок была подана только одна, но она была отклонена, поскольку не соответствовала требованиям.

