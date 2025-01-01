Алёна Бронникова В Прикамье подвели итоги закупки на строительство нового кладбища в Березниках На участие не поступило ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках не смогли найти подрядчика на выполнение работ по строительству кладбища западнее пересечения трассы Соликамск—Кунгур и проспекта Ленина. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на участие не поступило ни одной заявки от компаний.

Напомним, власти объявили конкурс для выполнения первого этапа работ по строительству нового кладбища на 37 тыс. захоронений. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 222,57 млн руб.

Работы планировалось завершить до 31 декабря 2026 года. Подрядчик должен был построить несколько участков кладбища с подъездными дорогами, установить ограждение и выполнить озеленение территории. В целом будет построено 18 кварталов захоронений общей площадью 196,4 тыс. кв. м, а также здание административно-бытового комплекса на площади 68,25 кв. м.

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