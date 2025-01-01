Алёна Бронникова В Березниках Пермского края построят кладбище на 37 тысяч захоронений Работы первого этапа оценили в 222 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Служба благоустройства города Березники» в Пермском крае ищет подрядчика для выполнения первого этапа работ по строительству нового кладбища на 37 тыс. захоронений. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, объект разместят западнее пересечения проспекта Ленина с трассой Соликамск—Кунгур.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 222,57 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 21 июля. Дата подведения итогов — 24 июля.

По условиям контракта, первый этап разделён на 14 периодов. В том числе, получение разрешения на производство земляных работ, согласование графика и проекта производства работ, выполнение подготовительных, земляных работ, устройство дорожной одежды, накопительной дренажной ёмкости, ограждения и озеленения. Первый период должен быть завершён до 31 августа, последний — до 31 декабря 2026 года.

Отмечается, что в рамках этапа подрядчик должен построить несколько участков кладбища с подъездными дорогами, установить ограждение и выполнить озеленение территории.

Всего запланировано строительство 18 кварталов захоронений общей площадью секторов 196,4 тыс. кв. м, а также здание административно-бытового комплекса на площади 68,25 кв. м.

Срок действия контракта — 28 февраля 2027 года. Средства на строительство будут выделены из муниципального бюджета.

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