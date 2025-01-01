Пермяк отсудил у бывшего работодателя более 750 тысяч рублей Компания занижала и задерживала зарплату Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяк взыскал через суд со своего бывшего работодателя более 750 тыс. руб. В компанию, занимающуюся поставкой и монтажом промышленного оборудования, 44-летний специалист устроился в 2022 году, но из-за занижения и задержек выплат решил уволиться и обратиться в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В компании мужчина занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и новым проектам. На протяжении нескольких месяцев он исправно получал все выплаты, но затем работодатель начал занижать размер заработной платы и нарушать сроки её перечисления. Суд произвёл расчет недополученных им денег и обязал организацию погасить образовавшуюся задолженность.

Общая сумма долга по зарплате, компенсаций за её задержку и неиспользованный отпуск, морального вреда и расходов на оплату услуг представителя превысила 750 тыс. руб. Для обеспечения исполнения финансовых обязательств банковские счета организации были арестованы. В результате вся сумма была взыскана.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на предприятии в Перми рабочий получил серьёзную рану головы. После выписки из больницы он узнал, что работодатель частично возложил ответственность за несчастный случай на него и отказался выплачивать полагающиеся компенсации. Пострадавший уволился и взыскал с организации через суд 180 тыс. руб. компенсации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.