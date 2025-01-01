В Перми на предприятии по изготовлению напольных покрытий травмирован рабочий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несчастный случай произошёл в Перми на предприятии, занимающемся изготовлением деревянных напольных покрытий. Рабочий выполнял уборку производственных площадей, когда внезапно заработал один из станков, и его режущая часть пришла в движение. Мужчина, находившийся спиной к пиле, не успел уклониться от удара и получил серьёзную рану головы. Началось сильное кровотечение, и его срочно доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

После выписки работник продолжал испытывать головные боли и дискомфорт из-за шрама, который ограничивал его движения. Вернувшись на работу, он узнал, что работодатель частично возложил ответственность за несчастный случай на него и отказался выплачивать полагающиеся компенсации. В связи с этим мужчина вскоре был вынужден уволиться, так как почувствовал, что на рабочем месте его притесняют.

Негативные последствия травмы стали причиной обращения в суд с требованием обязать компанию возместить моральный вред. Суд, учитывая обстоятельства несчастного случая и нормы законодательства, удовлетворил иск, но снизил сумму компенсации с 500 до 180 тыс. руб. При определении размера выплаты суд учитывал тяжесть телесных повреждений, характер и форму вины как истца, так и ответчика.

Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил представителей компании о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных мерах принудительного взыскания. Для ускорения погашения задолженности были арестованы счета предприятия.

Чтобы избежать дальнейших санкций, компания оперативно исполнила решение суда. Компенсация была выплачена в полном объёме, исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

